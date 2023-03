185 Flemming Pinck, „Spieglein, Spieglein… Du bist plötzlich so schlau!“

Eines Tages wachte ein Mann in Hamburg auf und fragte sich noch vor dem Aufstehen: „Warum gibt es das noch nicht?“ Die Technologie ist doch längst da, und das Bedürfnis sowieso! Warum ist mein Spiegel nur ein stummer, dummer „Screen“, noch dazu mit dem immer gleichen Gesicht? Warum ist es nicht ein smarter Screen, der mir hilft, aus meinem Gesicht ein bisschen mehr rauszuholen. Rasur, Makeup, Nasenhaar und Augenbraue! Euch soll es an den Kragen gehen.

Und dann passierte eben das, was passiert, wenn solch eine einfache, aber eben nicht beantwortete Frage auf einen unerschrockenen Unternehmer stößt. In diesem Fall also mein heutiger Gast Flemming Pinck. Der konnte fortan von dem Gedanken nicht mehr lassen und legte los. Also überzeugte er andere Unternehmer, gründete eine Firma, sammelte Geld und gründete eine neue Beautyplattform im Internet, die mit einem wunderschönen und sehr smarten Spiegel um die Ecke kommt.

Flemming und ich sprechen über die verrückte Entstehungsgeschichte, und ich schaue dabei ein wenig unter die Haube eines unerschrockenen Machers, der durch und durch optimistisch eine Vision realisiert. Alles ist möglich, man muss es nur wollen! Highend-Technology made in Hamburg. Hut ab, Flemming Pinck!

