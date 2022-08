162 Ingmar Stadelmann: „Ich übernehme jetzt den Laden hier“

Wie der Comedian beinahe die Bundeswehr revolutionierte, nun aber lieber einen sehr launigen, neuen „Pop Up Podcast“ startet.

Drei Weisheitsbrocken zum Auftakt: 1. Nach hoch kommt runter! 2. Das Leben ist nicht planbar! 3. Wenn eine Tür zugeht, geht an anderer Stelle eine neue auf. Und als Zugabe: Du musst loslassen können, sonst hast Du die Hände nicht frei für neue Chancen. – Davon ein Liedchen singen kann gerade der Comedian Ingmar Stadelmann. Eben hatte er noch seine großartige “Abendshow” auf RBB, dann aus heiterem Himmel das Aus. Mein Gast musste Dankbarkeit üben, Wut und Frust verknusen – und mit Zuversicht neue Türen aufschieben. Man muss die Augen schließlich “nur” aufhalten und in Bewegung bleiben.

Ingmar und ich schauen zurück auf die vergangenen Monate und werfen einen Blick auf die nächsten Projekte. Eines starten wir gemeinsam, zu hören in den kommenden vier Wochen hier bei “Das Ziel ist im Weg”. In der Sommerpause kapert Ingmar meinen Platz und sendet einen temporären „Pop Up Podcast“ mit dem verlockenden Titel “AMG – Autos mit Geräusche”, in dem sich der Autonarr mit illustren Gleichgesinnten (u.a. Atze Schröder, Coach Esume, Patrick Bach) über ihre Lieblingskarren und deren Geschichten austauscht. Es lohnt sich unbedingt reinzuhören!

Und wer dann noch mehr Ingmar will, dem lege ich Folge #109 ans Herz. Hier erzählt der Comedian über seinen ungewöhnlichen Lebensweg.

Die nächste reguläre Folge von “Das Ziel ist im Weg” erscheint dann wieder am 8. September 2022.

Jede Woche trifft Andreas Loff in seinem goldenen Tonmobil auf Quereinsteiger & Quertreiber – und lädt sie ein zum Gespräch über Themen, für die sonst nur wenig Zeit bleibt.

