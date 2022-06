159 Swantje Allmers: Erfüllung am Arbeitsplatz

„Endlich Freitag!“

„Ich hasse meinen Job!“

„Mein Boss ist ein A%$&sch!”

„Niemand wertschätzt meine Arbeit!”

„Wenn ich könnte, würde ich etwas anders machen!”

„Ich hangele mich seit Jahren eigentlich nur von Urlaub zu Urlaub!”

Wem das bekannt vorkommt, der sollte in die heutige Folge unbedingt reinhören. Als Betroffener, aber auch als Angehöriger oder als Arbeitgeber. Mein Gast ist Swantje Allmers, ihres Zeichens Unternehmensberaterin und Buchautorin und vor allem: Expertin für New Work! New Work steht für „erfülltes Arbeiten” und die Fragestellung, wie Arbeit so gestaltet werden kann, dass sie Menschen stärkt.

Swantje beschäftigt sich mit diesem Thema seit vielen Jahren und berät Unternehmen, die die Zeichen der Zeit und vor allem die Wichtigkeit dieser Fragestellung erkannt haben. Und dankenswerter Weise gibt sie uns in unserem heutigen Gespräch erste Einblicke und Handlungsanweisungen, um sich der Sache zu nähern.

Gleichzeitig begebe ich mich auf Spurensuche und schaue, wie Swantje eigentlich DIE Swantje Allmers wurde: Reflektiert, klar, in sich ruhend, klug und zielführend.

Und wer jetzt mehr wissen will, dem empfehle ich den Podcast und das Buch mit dem Titel: „On The Way To New York” in Co-Autorenschaft mit Michael Trautmann (#76) und Christoph Magnussen (#74). Beide waren übrigens auch schon hier in meinem Mobil.

