152 Bettina Rust – Aus Pumps Champagner saufen

Hach, sie ist zurück im Tonmobil! Die schönste Radiostimme Deutschlands gehört einer unglaublich schlauen und lustigen Frau: Bettina Rust („Hörbar: Rust“ und „Toast Hawaii“). Wie schon in den vergangenen Folgen (#66, #35, #112) schweifen wir nach Herzenslust über die großen und kleinen Themen des Lebens – mal flach, mal tief, mal ernst, schlüpfrig. Und mal ehrlich: Mit wem könnte man besser darüber philosophieren, ob die Gedankenlesen eine wünschenswerte Gabe ist, oder das Ende von Allem?

Und dann, so mittendrin, hält Bettina ein flammendes Plädoyer für das mutige Ansprechen! Das müsst ihr hören, ihr kleinen Feiglinge! Danach traut Ihr Euch, den schönen Mann dahinten an der Bushaltestelle zum Eis einzuladen, oder die attraktive Unbekannte mit einem verdienten Kompliment zu versehen. In 19 von 20 Fällen folgt die Belohnung stante pede. Mehr Ego-Booster geht doch nicht!

Sprechen wir über den verdammten Krieg? Nein, heute einfach mal nicht!

Über den Podcast und Andreas Loff:

Jede Woche trifft Andreas Loff in seinem goldenen Tonmobil auf Quereinsteiger & Quertreiber – und lädt sie ein zum Gespräch über Themen, für die sonst nur wenig Zeit bleibt. Der frühere Unternehmer, Berater und Musiker, der in seinem Leben selbst immer wieder sehr ungewöhnliche Wege gegangen ist und manchmal mit dem Rücken zur Wand stand, ergründet und zelebriert mit seinen Gästen die schönen und auch die weniger schönen Unwuchten des Lebens. Es wird viel gelacht, aber eben auch geweint, gefühlt – und manchmal getrunken.

Instagram: @andreas.loff

Facebook: facebook.com/daszielistimweg/

Apple: tinyurl.com/yaj7sky6

Spotify: tinyurl.com/y92hn35w

Web: www.daszielistimweg.de