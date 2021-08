„Das Ziel ist im Weg“: Donnie O’Sullivan: „Will den Leuten nicht auf den Sack gehen“

Heute mal ein gemütliches „Kamingespräch” mit meinem Freund Donnie O’Sullivan. Er ist inzwischen ein guter, alter Bekannter dieser Serie und besucht mich bereits zum vierten Mal in meinem Mobil. Dieses Mal in seiner Heimatstadt Berlin, wo er seit über einem Jahr sehr erfolgreich (in seiner viel zu kleinen Junggesellenwohnung) seine Spielevideo-Sessions auf Twitch produziert und außerdem seinen ganz außergewöhnlich guten Podcast „That’s what he said” einspricht. Wir blicken ein bisschen tiefer in seine aktuellen Projekte und schauen, wie sie sich in den vergangenen Monaten entwickelt haben.

Und das ist in Donnies Fall hochspannend, denn mit den anderen Episoden können wir einen roten Faden durch seine Karriere ziehen.

Heute spricht Andreas Loff mit Donnie O’Sullivan. Andreas Loff Foto:

Ich empfehle sehr, in die alten Folgen reinzuhören. #28: „Kein künstlerisches Talent feststellbar” – über den bisherigen Werdegang des Comedians, Texters und Musikers. #65 „Du willst nicht ewig der Hund-Auge-Mann sein” – über seine Anfänge auf der Plattform Twitch. #94 „Die zwei stressigsten Stunden meines Lebens” – Donnie kann inzwischen von seinem Projekt auf Twitch leben.

#117 Donnie O’Sullivan: „Ich will den Leuten nicht auf den Sack gehen“

Über den Podcast und Andreas Loff:

Jede Woche trifft Andreas Loff in seinem goldenen Tonmobil auf Quereinsteiger & Quertreiber – und lädt sie ein zum Gespräch über Themen, für die sonst nur wenig Zeit bleibt. Der frühere Unternehmer, Berater und Musiker, der in seinem Leben selbst immer wieder sehr ungewöhnliche Wege gegangen ist und manchmal mit dem Rücken zur Wand stand, ergründet und zelebriert mit seinen Gästen die schönen und auch die weniger schönen Unwuchten des Lebens. Es wird viel gelacht, aber eben auch geweint, gefühlt – und manchmal getrunken. Instagram: @andreas.loff

