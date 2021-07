„Das Ziel ist im Weg“: Cristina do Rego – aus eigener Kraft ganz nach oben

Diese Woche spricht Andreas Loff mit Cristina do Rego. Foto: Andreas Loff Diese Woche spricht Andreas Loff mit Cristina do Rego. Andreas Loff Foto:

Cristina do Rego gehört seit mehr als 15 Jahren fest zur deutschen TV-Landschaft – und hat in unzähligen Filmen und Serien mitgespielt. Angefangen hatte alles als Teenager: In der wunderbaren Sitcom „Pastewka“ spielte sie sich als herrlich widerspenstige „Kim“ in die Herzen eines Millionen-Publikums. Diese Rolle war sicher das Sprungbrett in die Karriere („Türkisch für Anfänger“, „Die Welle“, „Lucie, läuft doch!“ und viele andere).

„Mit dem Talent ist das ja auch einfach“, könnte man als Zuschauer*in stereotypisch denken. Aber einfach ist gar nichts, erst recht nicht der Weg in eine erfolgreiche Karriere.

Diese Woche spricht Andreas Loff mit Cristina do Rego. Andreas Loff Foto:

Kleine und große Hindernisse wollen stets und ständig überwunden werden. Und an dieser Stelle lohnt es sich, bei meinem heutigen Gast genauer hinzuhören. Hier hat sich ein kluger Mensch den Weg ganz alleine gebahnt, aus eigenem Antrieb, gegen alle Widerstände – und vor allem: mit den (wenigen) Mitteln, die zur Verfügung standen.

Gegen alle Widerstände nach oben: Podcast mit Cristina do Rego

Cristina do Rego ist das beste Beispiel dafür, dass es nicht nur darum geht, Gelegenheiten zu ergreifen, sondern sich auch welche zu schaffen. Chapeau!

#110 Cristina do Rego: „Ich habe einfach angerufen“

Über den Podcast und Andreas Loff:

Jede Woche trifft Andreas Loff in seinem goldenen Tonmobil auf Quereinsteiger & Quertreiber – und lädt sie ein zum Gespräch über Themen, für die sonst nur wenig Zeit bleibt. Der frühere Unternehmer, Berater und Musiker, der in seinem Leben selbst immer wieder sehr ungewöhnliche Wege gegangen ist und manchmal mit dem Rücken zur Wand stand, ergründet und zelebriert mit seinen Gästen die schönen und auch die weniger schönen Unwuchten des Lebens. Es wird viel gelacht, aber eben auch geweint, gefühlt – und manchmal getrunken. Instagram: @andreas.loff

Facebook: facebook.com/daszielistimweg/

Apple: tinyurl.com/yaj7sky6

Spotify: tinyurl.com/y92hn35w

Web: www.daszielistimweg.de

Noch mehr Hamburg auf die Ohren! Auf MOPO.de/Podcast warten auf Sie: