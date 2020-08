Podcast „Butter bei die Nierchen!“: Abnehmen? So geht's auch mit Currywurst!

Gesunde Ernährung ist kein Hexenwerk. Wer ein bisschen auf sich und seinen Körper hört, kann auch mal herzhaft in die Currywurst beißen. Ernährungsberaterin Sabrina Grell erklärt, wie das geht - in der neuen Folge von „Butter bei die Nierchen!“, dem Medizin-Podcast der MOPO.

Podcast-Folge 2: Abnehmen? So geht's auch mit Currywurst!

Die Ernährungsexpertin sagt außerdem: Gutes Essen muss nicht teuer sein und der Lieferdienst ist auch nicht schneller, als die mit gesunden Lebensmitteln selbst belegte Pizza.

Sabrina Grell ist nicht nur Ernährungsberaterin, sondern auch die Gym-Managerin im Holmes Place in Hamburg Bahrenfeld, ausgebildete Personal-Trainerin, Pilates-Trainerin und angehende Heilpraktikern

Und sie verrät, wie wie unseren Körper umerziehen können, so dass er nicht immer die schnell verfügbare Energie aus Kohlenhydraten nimmt, sondern auch an die Fettreserven geht.



Podcast-Folge 1: So schützen Sie Ihre Haut! Warum Lichtschutzfaktor 50 Pflicht ist

Bei der Auswahl der Sonnencreme sollte man am besten mindestens auf Lichtschutzfaktor 50 setzen. imago images/Panthermedia Foto:

Endlich Sommer! Auch wenn wir in diesem Jahr unseren Urlaub auf dem Balkon oder am Elbstrand, an Nord- oder Ostsee verbringen, eines gehört zum Pflichtprogramm: eincremen, eincremen, eincremen.

David Dario Siger sagt: "Trau keiner unter 50!" Stefan Fuhr Foto:

Denn: Laut Statistik erkranken immer mehr Menschen an Hautkrebs.



David Dario Siger ist Dermatologe (Hautarzt) in der Praxis Reusch und Mielke am Tibarg in Hamburg-Niendorf. Er kennt die Folgen von übermäßigem Sonnenbaden. Im Podcast verrät er, warum er keiner Sonnenschutzcreme unter Lichtschutzfaktor 50 vertraut und was Sie machen können, wenn Sie doch einmal einen Sonnebrand haben. Seine wichtigsten Aussagen finden Sie auch hier.

Hier geht's zum Podcast: