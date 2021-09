Woran man Bluthochdruck erkennt und wie man ihn behandelt

120 zu 80! Dann ist alles OK. Aber wehe, der Druck in den Gefäßen steigt. Hypertonie ist eine ernstzunehmende Krankheit, die immer ärztlich behandelt werden muss. Sonst drohen Herzinfarkt oder Schlaganfall. In Deutschland leidet jeder dritte Erwachsene unter Bluthochdruck.

Eine unglaubliche Zahl. Prof. Martin Bergmann ist der Chefarzt der Kardiologie, Neurologie und internistische Intensivmedizin an der Asklepios Klinik in Hamburg Altona. Im Gespräch mit MOPO-Chef vom Dienst Stefan Fuhr erklärt er wie man Bluthochdruck erkennen kann und wie er behandelt wird.

