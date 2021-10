Wenn die Augen jucken und tränen

Sie jucken, brennen, tränen oder sind gerötet. Manchmal sieht verschwommen oder hat das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben. All das können Anzeichen für trockene Augen sein, an denen fast die Hälfte aller Deutschen leiden.

Michael Probst (rechts), Optometrist und Spezialist für medizinische Optik, betreibt das Zeiss Vision Center an der Bleichenbrücke. Hier untersucht er MOPO-CvD Stefan Fuhr.

MOPO Chef vom Dienst Stefan Fuhr mit Michael Probst über Ursachen und Behandlung von trockenen Augen, über Lidrand-Entzündung und kleinen Tierchen an den Wimpern gesprochen. Als Optometrist und Spezialist für medizinische Optik betreibt er das Zeiss Vision Center an der Bleichenbrücke in der Hamburger Innenstadt.

