Läuft wie geschmiert – aber nur, wenn der Knorpel im Knie intakt ist

Knorpel klingt nicht gerade sexy, aber: Wenn der Knorpel in den Gelenken brüchig wird, wird es sehr schnell unangenehm. So zum Beispiel in den Kniegelenken. Diese gehören mit zu den wichtigsten Gelenken im Körper. Wenn es hier nicht rundläuft, ist an eine schmerzfreie Fortbewegung nicht zu denken. Aber: Knieschmerzen gehören heutzutage zu den häufigsten orthopädischen Beschwerden. Geschätzte zehn Millionen Deutsche haben Knieprobleme.

Dr. Matthias Holger Wolff ist Praxispartner und Spezialist für Knorpelschäden im Agilis-Gelenkzentrum in Eppendorf.

Damit die Gelenke einwandfrei funktionieren, arbeiten viele Sehnen, Bänder, Muskeln gut miteinander. Auch der Knorpel nimmt eine wichtige Stellung ein. Was genau die Funktion des Knorpels ist und was bei einem Schaden getan werden muss, erklärt Dr. Matthias Holger Wolff aus dem Agilis-Gelenkzentrum in Hamburg-Eppendorf. Er ist Praxispartner und Spezialist für Knorpelschäden. Außerdem verrät er im Podcast welche Fitness-Übung eher schlecht ist, was man selbst für einen gesunden Knorpel machen kann.

