Hilfe für chronisch Kranke: Der Schrittmacher gegen Schmerzen

In der neuen Folge des MOPO-Gesundheitspodcasts „Butter bei die Nierchen“ geht es um ein kleines Gerät, das in den Körper eingesetzt wird und elektronische Reize aussendet. Gemeint ist ein Schmerzschrittmacher. Viele von Ihnen denken jetzt, der Autor habe sich verschrieben und meint natürlichen einen Herzschrittmacher. Nein, hat er nicht.

In der aktuellen Folge des Gesundheitspodcasts ist Matthias Wolff zu Gast.

Wo genau dieses Gerät zum Einsatz kommt und wie es chronisch kranken Schmerzpatienten helfen kann, erklärt Matthias Wolff. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg, Oberarzt der Abteilung für Wirbelsäulen und Neurochirurgie am Tabea Krankenhaus in Hamburg-Blankenese. Und er behandelt Schmerzpatienten mit diesem Schmerzschrittmacher. Im Gespräch mit MOPO Chef vom Dienst Stefan Fuhr erklärt er außerdem was, ein Schmerz überhaupt ist und wie die Operation des Schmerzschrittmachers abläuft.

