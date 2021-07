Podcast „Butter bei die Nierchen!“: Mit Superman zu einem starken Rücken

Der Medizin-Podcast der MOPO. hfr Foto:

Vom Bett direkt an den Computer klingt erst einmal nach einem großen Benefit. Aber Home-Office bedeutet für viele von uns auch: Arbeiten am Küchentisch. Und wir bewegen uns auch weniger. Eine aktuelle Studie sagt, dass 81 Prozent der Deutschen unter Rückenschmerzen leiden. Bei einem Drittel haben sich die Schmerzen seit Corona sogar noch verstärkt. Mit dem Orthopäden Dr. Alexander Richter, leitender Arzt für Wirbelsäulenchirurgie an der ENDO-Klinik in Hamburg, haben wir darüber gesprochen, was dem Rücken auch während des Lockdowns guttut.

Hier geht’s direkt zum Gesundheits-Podcast der MOPO:

Sie hätten gerne noch mehr Tipps und Infos rund ums Thema Gesundheit? In unserem Podcast „Butter bei die Nierchen!“ sprechen wir regelmäßig mit Ärztinnen und Ärzten aus unterschiedlichen Fachbereichen darüber, wie Sie gesund bleiben oder gesund werden. Welche Vorsorge-Untersuchungen sind wichtig? Was kann ich selbst täglich für mich und meinen Körper tun?

Weitere Folgen von„Butter bei die Nierchen!“ finden Sie unter MOPO.de/Podcast und wenn Sie oben im Player auf das Feld „Alle Episoden“ klicken.

Die neue Podcast-Folge „Butter bei die Nierchen!“ gibt’s auch hier:

Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie in Ihrem Podcast-Player unseren Kanal.

Und so fing alles an: Hier reinhören in die erste Folge von „Butter bei die Nierchen!“:

Darin verrät der Hamburger Hautarzt David Dario Siger, warum er keiner Sonnenschutzcreme unter Lichtschutzfaktor 50 vertraut und was Sie machen können, wenn Sie doch einmal einen Sonnenbrand haben.

Noch mehr Hamburg auf die Ohren! Auf MOPO.de/Podcast warten auf Sie: