Podcast „Butter bei die Nierchen!“: In Schönheit reifen

Der sieht aber krank aus. Oder die Frage: Bist Du müde? Oft wird vom Äußeren unserer Mitmenschen auch gleich auf die gesundheitliche Verfassung geschlossen. Sind Menschen, die gesund aussehen auch wirklich gesünder? Oder kann Schönheit auch für ein besseres Wohlbefinden sorgen?

Kleine Eingriffe in Sachen Schönheit: Chirurg räumt mit Vorurteilen auf

Wir sind zu Gast in der Praxis für Ästhetische- und Anti-Aging-Medizin Medical Contour in der Hamburger HafenCity. Der Chirurg und Arzt für Medizinische Ästhetik, Mauricio Ceròn, räumt mit den Vorurteilen auf, die manche noch gegenüber kleinen Eingriffen in Sachen Schönheit haben.

Sie hätten gerne noch mehr Tipps und Infos rund ums Thema Gesundheit? Im Podcast „Butter bei die Nierchen!“ sprechen wir regelmäßig mit Ärztinnen und Ärzten aus unterschiedlichen Fachbereichen darüber, wie Sie gesund bleiben oder gesund werden. Welche Vorsorge-Untersuchungen sind wichtig? Was kann ich selbst täglich für mich und meinen Körper tun? Mediziner erklären ihr Fachgebiet anschaulich und verständlich.

Darin verrät der Hamburger Hautarzt David Dario Siger, warum er keiner Sonnenschutzcreme unter Lichtschutzfaktor 50 vertraut und was Sie machen können, wenn Sie doch einmal einen Sonnenbrand haben.

