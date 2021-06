Podcast „Butter bei die Nierchen!“: „Im Knie darf es auch mal knacken“

Der Medizin-Podcast der MOPO. hfr Foto:

Nach „Ich habe Rücken“ ist „Meine Knie schmerzen“ wohl der meist gehörte Satz in der Orthopädie. Ob wir wollen oder nicht – auch unsere Gelenke kommen in die Jahre. So manche Hüfte und vor allem manches Knie ist dem Verschleiß ausgesetzt. Muss es denn immer gleich sofort ein neues Knie-Gelenk sein?

Schmerzende Knie: Eine Operation ist immer der letzte Schritt!

Dr. Thorsten Gehrke (li.) erklärt Stefan Fuhr alles rund ums Knie. ENDO-Klinik / Sven Brügmann Foto:

Der Ärztliche Direktor der ENDO-Klinik in Hamburg, Dr. Thorsten Gehrke, sagt nein. Nicht jede Verletzung erfordert zwingend eine Operation. Und eine OP steht ganz am Ende der Behandlung.

