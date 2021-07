Folge 14 mit Gesundheits- und Krankenpflegerin Jenny

„2Retter1Mikro“ heißt der Podcast mit Notfallsanitäter und Moderator Tobias Schlegl, der überall erhältlich ist, wo es Podcasts gibt. In den Folgen erwarten die Zuhörer Gespräche über den Alltag in Rettungsdienst und Pflege. Dazu gibt es praktische Handlungsanweisungen für den Notfall.

Zu Gast ist in dieser Folge ist Gesundheits- und Krankenpflegerin Jenny, die nach mehreren Jahren in der Notaufnahme gekündigt hat. Sie erzählt, was die Gründe für diesen Schritt waren, wie sich der Beruf stark auf ihr Privatleben ausgewirkt hat – und wohin ihr Weg jetzt geht. Ein Weckruf an alle Entscheidungsträger, denn in der Pflege muss sich dringend etwas ändern. In der Ersten Hilfe für alle reden Jenny und Tobias über den Krampfanfall und klären auf, was die Gründe dafür sein können und wie man in einer solchen Situation am besten handelt.

Der Podcast mit Tobias Schlegl: „2Retter1Mikro“

Neben interessanten Einblicken in dasLeben von Rettungs- und Pflegekräften bringt der Podcast auch einen enormen Mehrwert für die Zuhörer. Jede Folge endet mit einem Erste-Hilfe-Kapitel, in dem Notfallsituationen beschrieben und Laien entsprechende Verhaltensempfehlungen gegeben werden.

„Für uns Rettungskräfte ist es immer frustrierend, wenn Anwesende bei einem Notfall keine Erste Hilfe leisten, obwohl sie es könnten. Wenn wir nach vielleicht zehn Minuten am Unfallort eintreffen, kann es im schlimmsten Fall für den Patienten schon zu spät sein“, so Tobias Schlegl. „Mit diesem Themenblock wollen wir einfache Handlungsanweisungen geben und Ängste abbauen. Es lohnt sich auf jeden Fall zu helfen, denn es gibt kein schöneres Gefühl, als bei einer Lebensrettung dabei zu sein.

Schon bald geht es weiter: Der neue Podcast „2Retter1Mikro“ erscheint alle zwei Wochen. Produziert wird er von der Björn Steiger Stiftung und der Gute Leude Fabrik – Medienpartner ist die Hamburger Morgenpost. Als Sponsoren sind außerdem die Techniker Krankenkasse und der FC St. Pauli dabei.

