Suche nach vermisster 16-Jähriger: Ermittler finden Leiche

Bei der gefundenen Leiche handelt es sich offenbar um die vermisste 16-jährige Schülerin aus Remshalden, teilte die Polizei mit. Dabei sei aber noch unklar, unter welchen Umständen das Mädchen ums Leben gekommen ist.

„Wir gehen davon aus, dass es sich um die Vermisste handelt“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage. Unklar sei noch, wie das Mädchen ums Leben gekommen sei.

Baden-Württemberg: Polizei findet weibliche Leiche

Eine Obduktion soll im Laufe des Tages die Todesursache klären. Die Leiche war am Vortag in Lenningen (Kreis Esslingen) entdeckt worden. Zur Klärung der Todesumstände sei eine Sonderkommission mit 35 Beamten eingerichtet worden.

Die Jugendliche war vor über einer Woche verschwunden. Sie verließ am 24. Januar ihr Elternhaus, fuhr dann aber nicht in ihre Schule, sondern mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck. Von dort aus stieg sie in die Teckbahn in Richtung Lenningen. Danach verlor sich ihre Spur. „Die Vermisste ist unseren Informationen nach an dem Dienstag bewusst nicht zur Schule gegangen – das hat sie wohl Schulkameraden so mitgeteilt“, sagte ein Polizeisprecher.

Zuletzt hatten die Ermittler ein sogenanntes anonymes Hinweissystem eingerichtet, mit dessen Hilfe sich Zeugen über das Internet auf einfachem Wege melden können. Ein Mann sei am Donnerstag als Zeuge identifiziert worden, sagte der Sprecher. Er sei gemeinsam mit der Vermissten in den Zug gestiegen und könne womöglich Angaben dazu machen, wohin das Mädchen fahren wollte. Tatverdächtig sei der Betreffende nicht. (dpa/vd)