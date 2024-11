So reagieren deutsche Politiker auf Trumps Sieg

Der mutmaßliche Wahlsieg Donald Trumps lässt naturgemäß auch die deutsche Politik nicht kalt. Es gibt bereits erste Reaktionen von Außenpolitikern.

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hat vor den Folgen einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump für die transatlantischen Beziehungen gewarnt. „Es besteht die Gefahr, dass die USA kein echter Partner mehr sind“, sagte Hofreiter dem Portal „Politico“. Über die Konsequenzen für den Westen sagte Hofreiter, „das ist für Europa eine Riesenherausforderung, insbesondere für Deutschland.“ Auch in der Wirtschaft sehe er unter Trump Probleme. „Wo es sicher schwierig wird, ist bei Handelsfragen.“

Michael Roth: „Hotel Mama is over“

Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, meldete sich bei Twitter zu Wort: „Jammern hilft nicht. Europa inklusive Deutschland müssen jetzt deutlich mehr tun für Frieden, Sicherheit und Freiheit auf unserem Kontinent. Das wird teuer und anstrengend. Wir müssen endlich erwachsen werden. Hotel Mama is over.“

FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht die EU auf Trump 2.0 nicht gut vorbereitet: Zwar hätten Europa und auch Deutschland „administrativ“ bereits auf diesen Fall hingearbeitet, sagte sie am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. „Rein politisch“ aber sei Europa „wenig darauf vorbereitet“.

Konsequenzen für die europäische Sicherheitspolitik

Als Konsequenz müsse nun insbesondere in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gelten: „Es gibt keine Ausreden mehr“, sagte Strack-Zimmermann. Es müsse einen „großen Aufschlag“ bei diesem Thema geben. Die Zeiten, in denen „die Amerikaner uns schützen“, seien vorbei. Strack-Zimmermann bezweifelte zwar, dass Trump die USA aus der Nato führen wird. Er werde aber „knallhart“ einfordern, dass die anderen Nato-Staaten ihren Beitrag leisteten.

SPD-Chef Lars Klingbeil rief in Anbetracht der Wahl Trumps alle Beteiligten auf, „parteipolitische Interessen über Bord zu werfen“. Deutschland müsse jetzt mehr Verantwortung in Europa übernehmen. Das Wahlergebnis in den USA werde die Welt verändern. Es komme auf Deutschland an. „Dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden.“