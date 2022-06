Zwischenfall beim Thronjubiläum in London: Menschen werfen sich vor Militärkapelle

In London hat am Donnerstag die große Queen-Party begonnen – dabei gab es einen Zwischenfall: Kurz vor Beginn der Militärparade zu Ehren des 70. Thronjubiläums von Elizabeth II. störten mindestens vier Menschen den Aufmarsch der Soldaten.

Drei Männer rannten am Donnerstag auf den Prachtboulevard The Mall und warfen sich vor einer Militärkapelle auf den Boden, wie im Fernsehsender Sky News zu sehen war. Ein weiterer Mann lief einige Meter vor den Soldaten und hielt einen Zettel hoch. Was darauf stand, war zunächst nicht bekannt.

Militärparade für die Queen: Vier Menschen stören Aufmarsch

Polizisten rannten herbei und zerrten die Störer weg, von denen einer eine nachgemachte Krone trug. Die Männer wurden festgenommen. Es lag nahe, dass es sich um einen Protest von Monarchie-Gegnern oder Tierschützern handelte, allerdings waren die tatsächlichen Hintergründe zunächst unklar. (alp/dpa)