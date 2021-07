Zum Jahresende: Wo Helene Fischer (wieder mal) ganz weit vorn ist

Baden Baden –

Sie tritt seit 2019 nur noch zu ganz besonderen Anlässen auf, hat kein Album mit neuen Songs draußen und ihre Show dieses Jahr war auch „nur“ ein „Best of“ – aber sie ist trotzdem die Nummer eins!

In den letzten Offiziellen Deutschen Charts des Jahres hat sich Helene Fischer an die die Spitze gesetzt, äh, gesungen.

Und zwar mit dem Album zur Sendung! „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente (Vol. 1)“ stieg von Drei auf Eins, wie GfK Entertainment mitteilte.Helene wird’s freuen.

Und auch, wenn Weihnachten ja nun vorbei ist – in den Single-Charts dominieren nach wie vor Weihnachtssongs. Zwei Drittel der Top 100 besteht aktuell aus X-mas-Melodien.

Alle Jahre wieder: Wham! in den Weihnachtsscharts

Und da kann es nur eine geben: An der Spitze ist Mariah Carey („All I Want For Christmas Is You“) vor den unvermeidlichen Wham! („Last Christmas„) und Chris Rea („Driving Home For Christmas“).

Diese drei Hits werden wahrscheinlich in 352 Jahren zu Weihnachten noch die Chars anführen.

Die einzigen deutschsprachigen Weihnachtstitel in den Single-Charts sind der ewige Kinder-Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski und seinen Freunden auf Platz 4 und „Fröhliche Weihnacht überall“, gesungen von: Helene Fischer! (dpa/miri)