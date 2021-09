Das Youtuber Julien Bam eine eigene Netflix-Serie bekommt, ist schon länger bekannt. Nun wurde der Trailer veröffentlicht und der Starttermin der Serie bekannt gegeben.

Mit über fünf Millionen Abonnenten zählte der Kanal „Julien Bam“ zu den erfolgreichsten Kanälen in Deutschland. Ende 2019 machte der 32-Jährige „Julien Bam“ dicht – und ist heute mit den Kanälen „Bulien Jam“ (1,8 Millionen Abonnenten), „JUcktmichnicht“ (641.000 Abonnenten) und „JuTubeGaming“ (83.100 Abonnenten) erfolgreich.

„Life’s a Glitch with Julien Bam“ ab Oktober abrufbar

2020 gab Julien auf seiner Haus-Plattform Youtube bekannt, dass er gerade zusammen mit Netflix eine Serie über sich dreht. Der Webvideo-Produzent verrät dort, dass die Geschichte ein neues Abenteuer sei, die nichts mit seinem realen Leben zu tun hat.

Am 22. September veröffentlichte Netflix nun den Trailer zu der Serie und gab bekannt, dass diese ab dem 21. Oktober abrufbar ist. „Der berühmte Influencer Julien Bam und sein Assistent Joon Kim wollen in ihre alte Welt zurückkehren, nachdem sie versehentlich in eine Paralleldimension gereist sind“, ist in der Beschreibung von Netflix zu lesen.

„Life’s a Glitch with Julien Bam“ ist eine echte Familienproduktion. Shawn Bu, der als Regisseur an der Serie mitgewirkt hat ist Juliens älterer Bruder. Julien sagt auf Instagram, dass er sich auf das Feedback zur Serie freut.