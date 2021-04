Wieder verliebt?: Paris Jackson und Cara Delevigne turteln nach Oscar-Party

Los Angeles -

Was geht da (wieder) bei Jackson-Tochter Paris (23) und Supermodel Cara Delevigne (28)? Nach einem Techtelmechtel vor drei Jahren soll die beiden Mädels wieder miteinander anbändeln – und zeigten sich nach der Oscar-Verleihung am vergangenen Sonntag ziemlich vertraut miteinander.

Nachdem die Goldjungen verliehen worden, gab es in Hollywood wohl noch die ein oder andere Privatparty – anscheinend trotz Pandemie. Wie mehrere US-Medien berichten, sollen auch Michael Jacksons Tochter Paris und Cara solch eine Party besucht haben – und diese auch zusammen verlassen haben.

Paris Jackson und Cara Delevigne: schon 2018 verknallt

Auf Fotos, die unter anderem dem US-Portal Page Six vorliegen, sieht man die beiden, wie sie gemeinsam in ein Auto steigen und dort immer wieder ausgelassen lachen, vertraut miteinander sind und sehr eng beieinander sitzen.



Auch ihre Party-Outfits stimmten sie aufeinander ab: Paris ging im weißen Satin-Kleid und Cara stylte sich im Smoking-Look. Fast wie ein Braut-und-Braut-Paar. Eine versteckte Botschaft?

Es könnte das Aufwärmen einer eigentlich schon erloschenen Liebe sein, denn bereits 2018 bändelten die beiden das erste Mal an – inklusiver wilder Knutsch-Fotos auf der Straße! Aber: Dabei war es wohl nichts Ernstes, denn nur nach wenigen Monaten trennten sich die Wege der beiden Frauen schon wieder. Offiziell bestätigt haben sie ihre Romanze damals auch nie.



Frei für Cara? Paris Jackson trennte sich vor Kurzem von ihrem Freund



Ein Insider erzählte der britschen „The Sun“ damals: „Sie haben erkannt, dass keiner von ihnen sich die Mühe machen möchte, die Beziehung auf das nächste Level zu heben und Nägel mit Köpfen zu machen.“

Paris, die bereits in einem Interview sagte, dass sie sich in Menschen verliebe und nicht in Geschlechter, kam kurze Zeit später mit ihrem Band-Kollegen Gabriel Glenn zusammen. Aber: Im August vergangenen Jahres kam es auch hier zur Trennung. Somit wäre sie theoretisch für ihre Verflossene wieder vogelfrei. (alp)