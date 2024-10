„Wieder ganz bescheiden“: Bill Kaulitz extravagant auf Heidis Halloween-Party

Heidi Klums Halloween-Partys sind berühmt – und die Verkleidungen des Models spektakulär. Seit Jahren mischen auch ihr Mann Tom Kaulitz und sein Bruder Bill mit. Der hat jetzt sein Kostüm verraten.

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) hat sich für Heidi Klums berühmte Halloween-Party in New York ein ganz besonderes Kostüm ausgesucht. „Ich gehe als Universum. Ich war wieder ganz bescheiden“, sagte Kaulitz am Rande der Proben für das neue Hamburg-Musical „& Julia“ der Deutschen Presse-Agentur. „Tom meinte auch zu mir: ,Ach ja, man hätte ja auch einen Stern oder ein Planet sein können.‘ Ich habe gesagt: ,Nein, ich bin das ganze Universum’“, sagte er lachend.

Er habe sein Kostüm allerdings noch nicht gesehen, weil er derzeit in Europa unterwegs ist. „Das wird direkt nach New York geschickt. Darum hoffe ich, dass es passt. Drückt mir die Daumen. Ja, und dann habe ich auch nur fünf Stunden, mich vorzubereiten.“

Wie sich Heidi und Tom kostümieren, bleibt ein Geheimnis

Welche Kostüme Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz tragen werden, will sein Zwillingsbruder nicht verraten. Nur so viel: „Die beiden haben aber natürlich ein Pärchenkostüm. Die Idee dazu gab es schon letztes Jahr. Es ist Tom ganz wichtig, dass ich sage, es war seine Idee und es wird sehr ungemütlich.“ Bei dem Kostüm sei viel Technik involviert und die beiden würden danach Blutergüsse und Druckstellen haben. „Also, es ist wieder ein großer Aufwand dieses Jahr.“ Klum selbst hatte vor Kurzem gesagt, es werde ein Kostüm „aus einer anderen Welt“.

Supermodel Klum ist bekannt für ihre ausgefallenen und aufwendigen Kostüme, die sie zu ihren legendären Halloween-Partys in der US-Metropole trägt. Auch Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill werden bei der Gelegenheit gern kreativ. 2023 waren Klum und Ehemann Kaulitz als Pfau und Ei verkleidet gewesen. Klum war zuvor auch schon Riesenwurm, Werwolf und Alien. (dpa/mp)