Wie meint er das?: Wolfgang Joop über Jill Biden: „Frische von Milch und Haferflocken“

Ab Januar weht im Weißen Haus endlich ein frischer Wind – und „Roboter“-Melania (50) wird durch die deutlich aufgewecktere First Lady Jill Biden (69) ersetzt. Viele Amerikaner feiern die ehemalige Second Lady schon jetzt für ihr Engagement und ihr herzliches Auftreten – auch Modedesigner Wolfgang Joop (76) ist „Jill-Fann“. Aber an seinen Vergleichen muss er trotzdem noch ein bisschen arbeiten…

„Jill Biden ist der Gegentyp von Melania Trump, eine Meryl Streep mit der Frische von Milch und Haferflocken“, sagte der 76-Jährige gegenüber der „Welt am Sonntag“. „Ich mag ihr schön gealtertes Gesicht, bewundere ihre wunderhübschen Zähne“, schwärmt Joop weiter.

Wolfgang Joop: „Frau Biden ist kein Arm-Candy“

Dagegen habe Donald Trumps Ehefrau Melania Trump auf ihn wie „eine große, stumme Barbiepuppe“ gewirkt. Sie „war so seltsam blicklos mit ihren tiefliegenden, zu geschminkten Augen und den dicken Pelzwimpern.“ Joop ist überzeugt: „Frau Biden ist kein Arm-Candy, sie wird sich einmischen.“

Wirklich lieb gemeinte Worte, die die Fashion-Ikone da spricht, aber: Will man als Frau wirklich mit Milch und Haferflocken verglichen werden? Vielleicht findet der Modeschöpfer beim nächsten Mal ja einen wenig charmanteren Vergleich. (alp/dpa)