Whoopi Goldberg: Diese wichtige Lektion hat sie von ihrer Tochter gelernt

US-Schauspielerin Whoopi Goldberg („Sister Act“) hat nach eigener Darstellung von ihrer Tochter gelernt, sich nicht auf jede Auseinandersetzung einzulassen.

„Man muss nicht jede Schlacht schlagen, denn man kann nicht jede gewinnen“, erklärte die 68-Jährige dem US-Magazin „People“. Aber diejenigen Kämpfe, von denen man glaube, dass sie wertvoll seien, solle man auch austragen.

Whoopi Goldberg hat ihre Memoiren veröffentlicht

„Das habe ich von meinem kleinen Mädchen gelernt“, sagte Goldberg mit Blick auf ihre 51 Jahre alte Tochter Alexandria, die sie 1973 mit ihrem ersten Ehemann Alvin Martin bekam. Vergangene Woche erschienen Goldbergs Memoiren „Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me“ auf Englisch. (dpa)