Western-Ikone jubelt über deutschen Pass

Er war „Die linke und die rechte Hand des Teufels“, „Nobody“ und ein echter „Troublemaker“: Gemeinsam mit Filmpartner Bud Spencer ist Terence Hill längst zur Legende der deutschen Italo-Western-Fans avanciert. Jetzt, mit 83 Jahren, hat sich der Italiener, der eigentlich Mario Girotti heißt, offiziell zu Deutschland bekannt.

Die Bundesrepublik ist seit einigen Tagen um einen berühmten Mitbürger reicher. „Ich bin jetzt Deutscher!“, jubelt der Neu-Passbesitzer Terence Hill im Gespräch mit der „Bild“. Der Italiener holte sich seine Einbürgerungsunterlagen vor kurzem im deutschen Generalkonsulat in Los Angeles in den USA ab.

Kult-Schauspieler Terence Hill bekommt deutschen Pass

Möglich ist das aber nicht, weil seine deutschen Fans die Filme der „Spaghetti-Western“-Legende so lieben – zumindest nicht in der Hauptsache. Tatsächlich lebte der 1939 in Venedig als Mario Girotti geborene Schauspieler als Kind einige Jahre im sächsischen Lommatzsch. Von dort stammte seine deutsche Mutter Hildegard, während des Krieges zog die Familie 1943 dorthin und erst 1947 wieder zurück nach Italien.

„Es ist ein Bekenntnis zu meinen Wurzeln“, erzählte Terence Hill der „Bild“. Er träume noch heute manchmal auf Deutsch – und auch seine Ehefrau Lori, Geburtsname Zwicklbauer, verfügt über deutsche Wurzeln. „Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe“, sagt der Schauspieler weiter. Neben der italienischen und der deutschen besitzt Terence Hill auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Kurios: Eine Ausgabe der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ half bei der Einbürgerung. Dort war die Western-Ikone 2018 zu Gast und unterhielt sich komplett auf Deutsch – das reichte der zuständigen Beamtin als Nachweis über die Sprachkenntnisse.

Noch bis 2021 stand Terence Hill vor der Kamera, zuletzt als Hauptfigur in der italienischen Krimiserie „Don Matteo“. Noch unter dem Namen Mario Girotti spielte er im Film „Der Leopard“ (1963), der als Meisterwerk des Regisseurs Luchino Visconti gilt, mit. Auch in den „Winnetou“- und „Django“-Reihen wirkte der Schauspieler mit, ehe er ab 1968 in zahlreichen Komödien mit Bud Spencer vor der Kamera stand.