Wenig heldenhaft: Bruce Willis verweigert Maske in Apotheke – das hat Folgen

Masken-Ärger für Hollywood-Star Bruce Willis (65)! Der Schauspieler soll sich in einer Apotheke geweigert haben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – und deswegen kurzerhand rausgeflogen sein. Nun hagelt es Kritik für den Action-Helden, der bisher eigentlich als Masken-Fan galt.

Gegenüber dem Klatsch-Portal „Page Six“ plauderte ein Zeuge über Willis‘ Masken-Verweigerung in einer Apotheke in Los Angeles. Er erzählte, dass die Angestellten und Kunden der amerikanischen Apotheken- und Drogeriekette „Rite Aid“ sehr aufgebracht waren, als sie den Hollywoodstar die Filiale ohne Maske betreten sahen.

Bruce Willis: Fotos von Apotheken-Ausflug landen im Netz

Dabei hätte alles so einfach sein können, denn Willis soll ein Tuch um den Hals getragen haben, welches er als Masken-Ersatz einfach hätte über Mund und Nase ziehen können.

Doppelt blöd für die „Stirb langsam“-Ikone: Bei seinem Apotheken-Besuch wurde er auch noch von Paparazzi abgelichtet. Die Fotos kursieren nun wie wild im Netz – und dort gibt es natürlich schon zahlreiche – und berechtigte – Kritik.

Bruce Willis zeigte sich bisher meist mit Maske

Dabei ist auch gerade der US-Bezirk Los Angeles schwer von der Pandemie getroffen: 944.713 Covid19-Fälle und 12.674 Tote vermeldet Los Angeles County am Mittwoch. Die Corona-Regeln wurden deswegen kürzlich wieder verschärft.

Und eigentlich passt „Oben ohne“ nicht zu dem Schauspieler. Denn auf Instagram sah man ihn in den vergangenen Monaten mit seiner Frau Emma Heming-Willis und den gemeinsamen Töchtern Mabel und Evelyn immer brav mit Masken.

Es bleibt also fraglich, was bei seinem Ausflug in die Apotheke nur in den 65-Jährigen gefahren ist. (alp)