Wendlers Frau nicht zu erkennen! Was ist mit Laura Müllers Gesicht los?

Ist das eine Comicfigur? Oder ist da in Photoshop jemand mit der Maus ausgerutscht? Auf jeden Fall ist das ein nicht so ganz naturbelassen erscheinendes Gesicht, das sich da in die Handykamera reckt. Es gehört, kaum zu fassen, Laura Müller! Ja genau, der Frau vom durchgeknallten Verschwörungs-Wendler. Die postete sich so in einer Instagram-Story.

Nur: warum? Findet sie den XXL-Gummiboot-Lippen-Look hot? Könnte ja auch sein, dass die liebe Laura in Zukunft nicht mehr als Wendler-Schatzi erkannt werden möchte: Neues Gesicht, neues Leben. Ist aber sehr unwahrscheinlich: Ihr Instagram-Profil ist wie gehabt prall gespickt mit Pärchenschnappschüssen aus dem schönen Florida, wo sie mit dem in Deutschland hoch verschuldeten und tief gefallenen Michi lebt.

Laura Müller zeigt sich mit XXL-Lippen auf Instagram

Ob die gerade mal 21-Jährige aus blanker Langeweile an sich rumschnippeln, spritzen und polstern ließ? Schließlich hat sie drüben in Florida zwar viel Sonne, aber wohl kaum noch Freunde. Außer halt ihrem fast 30 Jahre älteren Angetrauten – und der hat sich ja schließlich selbst auch schon den Riechkolben richten lassen.

Aber hoffen wir mal, dass Lauras aufpoliertes Antlitz ein Glamour-Filter-Exzess zu verdanken ist. Sie macht mit dem Look jedenfalls Werbung für Beauty-Produkte. Immerhin: Mit dem Look ist sie nach Monaten mal wieder voll im Gespräch. Aber ob die Beauty-Werbebotschaft so echt gut ankommt …?