Mega-Party in den USA: Taylor Swift löst Polizeieinsatz vor Promi-Hochzeit aus

Großeinsatz bei einem Abendessen unter Promi-Freunden: Einen Tag vor der Hochzeit von Musikproduzent Jack Antonoff (39) und Schauspielerin Margaret Qualley (28) musste die Polizei von New Jersey mehrere Straßen sperren. Der Grund: Fans hatten mitbekommen, dass unter den Dinner-Gästen auch Megastar Taylor Swift war – und stürmten das Restaurant.

Die edle „Black Whale Bar“ in Beach Haven (New Jersey, USA): Hier fand am Freitag das Probeessen für die Hochzeit von Jack Antonoff und Margaret Qualley (unter anderem „The Leftovers“) statt. Mit dabei: Qualleys Mutter, die Schauspielerin Andie MacDowell, sowie das Schauspielerpaar Zoe Kravitz und Channing Tatum.

Taylor Swift beim Probeessen für Promi-Hochzeit: Polizeieinsatz!

Auch Superstar Taylor Swift ließ sich das Probeessen nicht entgehen. Songschreiber Jack Antonoff verfasste einige Hits für Swift, eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Auch privat verstehen sich die beiden sehr gut.

Jack Antonoff und Margaret Qualley haben sich das Ja-Wort gegeben – beim Probeessen am Tag vor der Trauung kam es zu einem Polizeieinsatz. (Archivbild) IMAGO/ABACAPRESS Jack Antonoff und Margaret Qualley haben sich das Ja-Wort gegeben – beim Probeessen am Tag vor der Trauung kam es zu einem Polizeieinsatz. (Archivbild)

Als der Aufenthaltsort von Swift bekannt wurde, stürmten hunderte Fans und Fotografen zur „Black Whale Bar“. Wie die Nachrichtenagentur „Spot on news“ berichtet, kamen so viele Schaulustige, dass die Polizei die umliegenden Straßen absperren musste.

Einen Tag später schien das Sicherheitskonzept ausgeklügelter zu sein: Von den Kameras abgeschirmt ließen sich Antonoff und Qualley auf Long Beach Island trauen. (elu)