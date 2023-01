Original-„Wednesday“ stirbt im Alter von 64 Jahren

Seit Monaten ist Jenna Ortega als Netflix-Heldin Wednesday Addams ein Liebling der sozialen Medien. Doch sie hat eine Vorgängerin im TV: Lisa Loring war als Wednesday Addams ein Kinderstar. Jetzt ist sie tot.

Schon fast 60 Jahre vor der Netflix-Serie „Wednesday“ hat US-Schauspielerin Lisa Loring die schlecht gelaunte Tochter der gruseligen Addams Family gespielt – nun ist sie laut US-Medien tot. Der einstige Kinderstar der amerikanischen Fernsehserie „Die Addams Family“ (1964-1966) habe einen tödlichen Schlaganfall erlitten, sagte ihre Tochter dem Branchenblatt „Variety“ am Sonntagabend (Ortszeit).

Die Amerikanerin wurde 64 Jahre alt. Ihre Freundin Laurie Jacobson schrieb auf Facebook: „Sie wird in unseren Herzen immer Wednesday Addams bleiben.“ Lorings Kollege Butch Patrick war zur gleichen Zeit Kinderstar der Konkurrenzserie „The Munsters“ gewesen: „Wir kannten uns sehr gut und haben oft miteinander gearbeitet. Ich wusste, dass es ihr gesundheitlich nicht gut ging. Vor ein paar Wochen habe ich sie noch besucht.“ Lorings Schwarz-Weiß-Serie „Die Addams Family“ wurde ab den 1970er Jahren auch in West-Deutschland gezeigt.

Lisa Loring – hier auf einer Comic-Messe in Essen im Frühjahr 2022 – starb im Alter von 64 Jahren. imago/Future Image Lisa Loring – hier auf einer Comic-Messe in Essen im Frühjahr 2022 – starb im Alter von 64 Jahren.

„Addams Family“ wurde zuerst als Cartoon veröffentlicht

Der Streamingdienst Netflix hatte im November 2022 eine neue Serie speziell um die Figur Wednesday veröffentlicht und sie auch nach ihr benannt. Der Achtteiler stand bei den Netflix-Serien wochenlang auf Platz eins und stellte Streaming-Rekorde auf. Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) und ihr ikonischer Look in Schwarz zählten zeitweilig zu den Lieblingsthemen der sozialen Medien. Eine Tanzszene löste einen weltweiten Tiktok-Trend aus und wurde sogar in Nummern professioneller Eiskunstläufer aufgenommen.

Der verschrobene Addams-Clan, der mit dem Tod und mit allem Bösen flirtet, alles Normale und Bunte verachtet, wurde 1938 zuerst als Cartoon veröffentlicht. Die Familie war auch Stoff für mehrere Kinofilme und TV-Verfilmungen. Die Netflix-Version „Wednesday“ stammt aus der Feder des Erfolgsduos Alfred Gough and Miles Millar („Spider-Man 2“). Im Mittelpunkt steht Wednesday Addams. Sie will eine Mordserie an der unheimlichen Nevermore Academy aufklären. (dpa)