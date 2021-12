Oha! Was lief da bei Britney Spears und Prinz William?

Sie hätte hinter Palastmauern statt unter Vormundschaft gelebt, hätte Tea-Time mit der Queen zelebriert statt tanzend auf der Bühne zu stehen – und sie hätte sich statt „Britney Bitch“ wohl eher „Hoheit“ nennen lassen. Ja, es wäre einiges anders gelaufen im Leben von Britney Spears (40), wenn sie statt einer Pop- eine richtige Prinzessin geworden wäre. Und sooo abwegig ist die Vorstellung gar nicht – denn wie jetzt rauskommt, soll Brit einst mit Prinz William (39) angebandelt haben! Wie süß ist das denn?

Bisher wurden vor allem Prinz Harry Schwerenöter-Qualitäten nachgesagt, aber auch Bruder William hatte es – natürlich vor seiner Ehe mit der unwiderstehlichen Kate – faustdick hinter den Ohren. Zumindest, wenn man US-Autor Christopher Anderson glaubt, der in seinem Buch „Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan“ nun „Flirty Willy“ und dessen heißen Draht in die USA zur Pop-Prinzessin enthüllt.

„William und Britney haben versucht, zusammenzukommen, als sie noch jung waren“, behauptet der Autor nun gegenüber der „US Weekly“. Und das ist noch nicht alles: Der Briten-Royal „hatte auch eine ähnliche Cyber-Beziehung mit Lauren Bush, Model und Nichte von Ex-Präsident George W. Bush“, schreibt Anderson.

Britney und William haben telefoniert

Allerdings: Zu einer Verabredung Williams mit der Pop-Ikone kam es jedoch nie. „Es mag Telefongespräche gegeben haben, aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie es in dieser Zeit jemals geschafft haben, sich zu treffen“, so Anderson.

Und woher weiß das? Hat der Bestseller-Autor extrem gut informierte Palast-Quellen – oder ist er ein ziemlich schamloser Schaumschläger?

Eher nicht, denn Britney selbst plauderte 2002 in einer Talkshow über den Mailverkehr mit dem damals noch junggeselligen Blaublütler: „Es war einfach alles übertrieben – wir haben E-Mails ausgetauscht und er sollte mich irgendwo besuchen, aber es hat nicht geklappt. Das ist alles.“ Prinzessin Britney – das wäre ja auch wirklich zu schön gewesen … (alp)