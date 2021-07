Zweiter Frühling für Schauspielerin Sharon Stone (63)? Der „Basic Instinct“–Star wurde bei mehreren Treffen mit dem erst 25-jährigen Rapper RMR in Los Angeles gesehen. Bahnt sich da eine Sommerromanze – oder sogar mehr – an?

Wie „Page Six“, das Klatschportal der „New York Post“, berichtet, sollen die beiden vergangene Woche in mehreren Clubs der Hollywood-Metropole gemeinsam Zeit verbracht haben. Und da ging’s offenbar ganz schön heiß her: „Sie knutschten, ließen die Korken knallen und tanzten zu Hip-Hop“, erklärt ein Insider dem Portal. Die Sänger PND und Chris Brown sollen ebenfalls mit der lustigen Truppe unterwegs gewesen sein.

Eine weitere Quelle will wissen: „RMR respektiert sie und denkt, dass sie cool ist“ – und behauptet, dass Stone und der Rapper in den vergangenen Monaten viel Zeit miteinander verbracht haben. „Sie haben eine tolle Zeit zusammen, sind auf einer Wellenlänge und haben eine einzigartige Freundschaft“, heißt es weiter. Also doch alles nur platonisch? Von Sharon Stone und RMR selbst gab es bisher aber noch kein Statement zu den Gerüchten.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Meint sie das ernst? Sharon Stone behauptet: „Ich bin gescheitert“

Doch wer ist der Mann, mit dem die 63-Jährige da gerade abhängt? Der Rapper landete im vergangenen Jahr mit seinem Song „Rascalt“ einen viralen Hit auf YouTube. Seine Markenzeichen: eine schwarze Sturmmaske und goldene Grillz auf den Zähnen. Und damit sieht er wie ein Dieb aus, der gerade vom Einbruch kommt oder einen Supermarkt gestürmt hat. Aber: Hauptsache, Sharon Stone fürchtet sich nicht vor diesem eigenwilligen Look. (alp)