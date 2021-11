Er trank im wahrsten Sinne des Wortes bis zur Besinnungslosigkeit: Schauspieler Hardy Krüger jr. hätte seine Alkoholsucht beinahe umgebracht. In einem Interview enthüllt er nun Erschütterndes. Der Auslöser für seinen jahrelangen Absturz war ein trauriger Schicksalsschlag.

„Ich hatte meinem Körper 25 Jahre lang viel zugemutet. Mein ganzer Stoffwechsel funktionierte nur, wenn ich getrunken habe“, sagte der 53-Jährige der „Bild am Sonntag“. Dieser dauerhafte Exzess habe in fast getötet, so Krüger jr.

Hardy Krüger jr.: Bis zu sieben Flaschen Wein am Tag

Dabei schüttete der gebürtige Schweizer über Jahre unfassbare Mengen in sich hinein, vor allem Wein: „Es waren schon mal sieben Flaschen am Tag. Ich musste ja meinen Pegel halten.“ Der Alkohol habe ihn „ruhig gemacht, um konzentriert 16 Stunden vor der Kamera zu stehen“, erzählte er weiter.

Ausgelöst wurde seine Sucht nach seiner Schilderung durch den Tod seines Sohnes Paul-Luca im Juli 2011. Der Junge starb mit nur acht Monaten am plötzlichen Kindstod – und das tragischerweise in der Nacht nach seiner Taufe. Seine Trauer versuchte der Schauspieler durch Trink-Exzesse irgendwie zu betäuben.

„Bei Ihren Werten müssten Sie eigentlich längst tot sein!“

Sein Alkoholismus endete im November 2013 schließlich in der Notaufnahme, ihm drohte multiples Organversagen, wie er der Zeitung erzählte: „Ich war einen Moment lang tot, wurde mit einem Defibrillator zurückgeholt.“

Der TV-Star wies sich schließlich selbst für drei Monate in eine Entzugsklinik ein. Die Ärzte dort hätten beim Blick auf seine Blutwerte ihren Augen nicht getraut: „Es war ein Schock für mich, als der Chefarzt sagte: ,Bei Ihren Werten müssten Sie eigentlich längst tot sein!‘ Meine Leberwerte waren einfach so extrem hoch. Das war ein Wake-up-Call“, so Krüger jr. zur „BamS“.

Über sein turbulentes Leben hat der Schauspieler das Buch „Wendepunkte“ geschrieben, das am 1. November erscheint. „Heute weiß er, dass sein ,zweites Leben‘ auf der Fähigkeit fußt, nach vorn zu sehen“, heißt es dazu vom Verlag Gräfe und Unzer. (mik/dpa)