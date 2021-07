Das hat sich Ex-Monrose-Star Mandy Capristo mit Sicherheit anders vorgestellt. Für die Sängerin hieß es am vergangenen Sonntag beim EM-Finale von Italien gegen England: Notarzt statt EM-Jubelei. Die 31-Jährige erlebte einen ziemlichen Schreckmoment, wie sie ihren Follower:innen nun auf Instagram mitteilte.

Dort postete sie in einer Story ein Foto von sich mit einem nassen Handtuch auf der Stirn im Bett liegend. Darunter erklärt sie die Umstände und schreibt: „Wenn dich ein Sonnenstich aufs Übelste trifft und in der Sekunde, in der Italien gewinnt, ein Notarzt kommen muss …“ Ausgeknockt von der Sonne und der Hitze Italiens, wo die 31-Jährige mit ihrem Freund, einem italienischen Geschäftsmann, lebt.

Mandy Capristo: Notarzt-Einsatz während EM-Finale

Im Dekolleté der Sängerin sind deutliche Bikini-Abdrücke zu erkennen, die Haut ist stark gerötet und verbrannt. Und auch ihr Blick ist etwas bedröppelt. Arme Mandy! „Eine Nacht, an die ich mich erinnern werde“, merkt sie aber noch augenzwinkernd an.

Außerdem fügt Mandy in ihrer Story noch eine Italienflagge, ein Siegerpokal-Emoji und ein Herz-Emoji ein. Die Freude über den italienischen Fußball-Triumph scheint also trotz Sonnenstich ungebrochen. (alp)