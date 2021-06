Vor Millionenpublikum: Stefan Mross feiert TV-Hochzeit bei Silbereisen

Halle/Saale –

Erst der Antrag im TV, jetzt folgt die große Live-Hochzeit: Das Liebesglück im kleinen Kreis zu zelebrieren ist offenbar nichts für Stefan Mross (44) und seine Verlobte, Ex-DSDS-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack (27) – sie stehen auf die ganz große Liebesshow.

Bereits im November hielt Mross in Florian Silbereisens ARD-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ um die Hand seiner Liebsten an – vor einem Millionenpublikum.

Nun setzen die beiden am kommenden Sonnabend noch einen drauf: „Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten. Wir wollen unsere Fans an unserem privaten Glück teilhaben lassen. Sie haben uns immer die Treue gehalten“, begründet Mross in der „Bild“-Zeitung die Entscheidung.

Showmaster Florian Silbereisen wird Trauzeuge bei Hochzeit von Stefan Mross

Eigentlich wollte das Paar bereits Anfang März heiraten – doch dann kam Corona. Nun die Fernseh-Hochzeit, die nicht gerade wenige Zuschauer verfolgen dürften, denn die Silbereisen-Show „Schlagerlovestory 2020 – Das große Wiedersehen“ läuft zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD. Eine Standesbeamtin aus Halle an der Saale wird die beiden, die seit dreieinhalb Jahren ein Paar sind, live auf der Bühne trauen.

Nach der Show muss das frischgebackene Ehepaar dann aber noch auf dem Standesamt Halle unterschreiben, damit die Ehe amtlich wird. Trauzeuge wird – na klar – Showmaster Silbereisen.

Im Herbst wollen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack kirchlich heiraten

Doch trotz der eher ungewöhnlichen Live-Hochzeit will es das zukünftige Ehepaar ansonsten eher klassisch halten, sagte Anna-Carina der „Bild“: „Mein weißes Hochzeitskleid habe ich mir bei einem Brautausstatter in Freiburg ausgesucht, aber das bekommt Stefan erst am Samstag zu sehen.“ Die Trauringe sollen laut der Braut auch „klassisch gehalten“ sein.

Im Herbst will Mross, der seine Zukünftige in der von ihm moderierten Show „Immer wieder sonntags“ kennengelernt hatte, seine Anna-Carina dann aber noch mal im privaten Rahmen in Bayern kirchlich heiraten – ganz ohne TV-Kameras. (alp)