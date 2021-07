Von Banditen attackiert: Robbie Williams und seiner Frau wurde mit Enthauptung gedroht

Gerade nochmal gut gegangen: Ex-„Take That“-Sänger Robbie Williams und seine Frau Ayda Field überstanden vor rund zehn Jahren auf Haiti eine ziemlich brenzlige Situation – Banditen sprachen sie auf der Straße an und drohten ihnen mit einer Enthauptung.

Williams ist schon seit langer Zeit Botschafter für das Kinderhilfswerk UNICEF und wollte 2010 mit seiner Frau auf dem damals von einem Erdbeben zerstörten Inselstaat beim Wiederaufbau helfen.

Dies verriet der 46-Jährige nun in dem Podcast „Postcards from the Edge“ des Paares. So seien er und Ayda auf die Insel geflogen – und dort auf einer der zerstörten Straßen Banditen begegnet, die ihnen drohten.

Robbie Williams: „Das war echt gruselig“

„Mir wurde dort gedroht, mich zu enthaupten. Dabei sind wir dort gewesen, um zu helfen!“, schilderte Robbie die gefährliche Situation. „Ich habe dann einfach gefragt: ‚Soll ich lieber die nächste Straße nehmen?‘ Zurückblickend war das echt gruselig!“, so der Ex-Boygroup-Star weiter.

Seine Frau ergänzt: „Ich war bei dir. Ich wurde auch bedroht, dass man mich enthaupten würde.“ Wie die Situation schlussendlich ausging, verriet das Paar nicht weiter.

Das hier könnte Sie auch interessieren:Doch die Sache hat einen Haken – Robbie Williams: Wiedervereinigung mit „Take That“!

Die Situation auf Haiti sei damals dramatisch gewesen. So schilderte der Sänger: „Es war fast unglaublich, wie ein Filmset. Zerstörte Autos, manche schauten noch unter Gebäuden hervor, die auf sie gefallen waren!“ Er habe sich zuvor das Ausmaß der Zerstörung nicht vorstellen können. (alp)