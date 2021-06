Video als Karrieresprungbrett: Hamburgerin wird zum TikTok-Star – und will noch mehr

Rahlstedt –

Früher jobbte Saint Linh (27) als Sushi-Kellnerin, heute unterhält sie mehr als 764.000 Menschen auf TikTok. Und jetzt möchte die Rahlstedterin deutschlandweit als Sängerin durchstarten.

Richtig durch die Decke gegangen ist Linh auf TikTok. Als sie im Bademantel den Titanic-Song „My Heart Will Go On“ sang und das Video auf der Plattform postete, sammelte sie in kurzer Zeit mehrere Millionen Klicks.

Sie erzählt der MOPO, dass ihr Bruder Son zu diesem Zeitpunkt schon „sehr groß auf TikTok“ war – und täglich mehr Follower dazukamen. „Er hatte mich gefragt, ob wir nicht einfach ein gemeinsames Tanzvideo gestalten wollen.“

Die 27-Jährige will in Deutschland als Sängerin den Durchbruch schaffen. Instagram @saintlinh Foto:

Daraufhin hat Linh ihren eigenen Kanal erstellt. Sie kam gerade frisch aus Vietnam, dem Heimatland ihrer Eltern, und saß mit ihrem Bruder in Quarantäne. „Da dacht ich mir, warum nicht probieren?“, erzählt Linh.

Hamburgerin Saint Linh will 2021 eigene Musik produzieren

Für das Jahr 2021 erhofft sich Linh, dass sie neben ihren Social-Media-Accounts auch ihre eigene Musik produzieren kann. Sie möchte ihren „ganz individuellen Sound finden und kreieren“, so Linh.

Auf die Frage, welche Pläne Saint Linh für die Zukunft hat, antwortet sie der MOPO, dass sie lieber Resultate sprechen lasse. „Aber ich werde ein paar Stichwörter nennen: Musik und Mode“. Ihre Fans können also weiterhin gespannt sein, was der Social-Media-Star für die Zukunft geplant hat und veröffentlichen will.

Das könnte Sie auch interessieren: Gerüchte bestätigt: Jasmin Wagner trennt sich von Ehemann

TikTok bezeichnet sie als „ein Segen und einen Fluch zugleich“. Man kann auf TikTok jederzeit viral gehen, das heißt, dass ein Video sehr viele Klicks und Likes bekommt. So kann man schnell viele Follower dazu gewinnen. Gleichzeitig ist TikTok aber auch eine unglaublich schnelllebige Plattform. Was man postet, kann direkt Schnee von gestern sein.

Linh sagt, man müsse sich auf TikTok nicht von der schönsten Seite präsentieren, „sondern von der ehrlichen“. Neben ihrer Musikkarriere und den vielen Posts auf Instagram, TikTok und Co. bleibt Linh sonst aber nicht viel Zeit. Sie geht keiner anderen Beschäftigung nach, da die „Social Media Welt und Musik extrem viel Zeit in Anspruch nehmen“.

Ihr Bruder Son hat Linh dazu inspiriert, selbst TikToks zu drehen. Instagram @saintlinh Foto:

Saint Linh aus Hamburg: Social Media und Musik als Haupt-Job

Wie haben Freunde und Familie auf ihre viralen Videos reagiert? „Meine Eltern wussten es nicht mal, aber jetzt mittlerweile unterstützen sie mich auch in dem Bereich“, erzählt Linh der MOPO. Ihre Freunde würden sich natürlich auch für sie freuen, und darauf warten, dass sie ganz bald eigene Musik veröffentliche.