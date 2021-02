Verrückte Idee: Salma Hayek produziert Serie über sprechende Brüste

Los Angeles -

Von Hollywoodstar Salma Hayek (54) hat man schon länger nichts gehört – doch die Filmdiva ist nun zurück und kommt mit einer besonders abgefahrenen Idee um die Ecke: Sie produziert eine TV-Serie, in der es um sprechende Brüste geht.

Mit ihrer 1998 gegründeten Produktionsfirma Ventanarosa, mit der sich die Schauspielerin mittlerweile ein zweites Standbein aufgebaut hat, hat die 54-Jährige das neuartige und witzige TV-Projekt für den Streamingdienst HBO Max entwickelt.

Salma Hayek produziert Serie über sprechende Brüste

Basieren soll das Format auf dem Buch „A Boob's Life: How America's Obsession Shaped Me – and You“ (übersetzt: "Das Leben eines Busens: Wie Amerikas Besessenheit mich und dich geformt hat") der Autorin Leslie Lehr.



„Wir sind so dankbar, dass HBO Max einfühlsam und mutig genug war, diese Serie mit uns zu entwickeln“, wird Hayek von der US-Branchenseite „Deadline“ zitiert. In der TV-Adaption des Buches soll es um eine frischgebackene 40-Jährige gehen, die sich inmitten einer Lebenskrise befindet.



Hayek: „Nutzen Brüste als Metapher für ständige Beurteilung"

Das Absurde: Plötzlich beginnen ihre Brüste mit ihr zu sprechen und bewegen sie dazu, ihre Situation in einem völlig neuen Licht zu betrachten.

Hinter der zunächst verrückt klingenden Idee steht, laut Hayek, aber eine wichtige Botschaft: „In 'A Boob's Life' benutzen wir Brüste als Metapher für die ständige Beurteilung, der Frauen unterworfen sind und die ein kollektives Gefühl erzeugt, dass wir, egal was wir tun, nie genug sind."



Hayek weiter: „In dieser Show geben wir der Brust eine Stimme, die uns durch das Leben einer Frau aus einer einzigartigen Perspektive führt, die wir uns oft nicht zu sehen trauen.“

Einen Erscheinungstermin der vielversprechend klingenden Serie gibt es bisher noch nicht. (alp)