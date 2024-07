„Verrückte Achterbahnfahrt“: Marc Terenzi und Verena Kerth geben Trennung bekannt

Liebes-Aus bei Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46): Wie die Moderatorin am Donnerstag auf Instagram bekannt gab, ist das Paar bereits seit längerer Zeit getrennt. Die Beziehung habe ihr „psychisch viel abverlangt“, so die 43-Jährige.

„Wo Rauch ist, ist auch Feuer“, so beginnt Kerth ihr Statement, welches sie per Instagram-Story mit ihren Follower:innen teilt. Sie und ihr nun Ex-Freund Marc Terenzi, der als Mitglied der US-amerikanischen Boygroup „Natural“ berühmt wurde, „hatten unübersehbar eine harte Zeit“, erklärt die 43-Jährige. In der Öffentlichkeit herrschten daher schon länger Spekulationen über eine mögliche Trennung des Paares. Zuletzt waren die beiden auf diversen Veranstaltungen immer wieder allein aufgetaucht. Diesen Gerüchten setzt Kerth nun ein Ende.

Kerth: Beziehung war eine „verrückte Achterbahnfahrt“

Sie habe länger geschwiegen, weil sie Abstand zu der Trennung gebraucht habe, um sich „neu zu ordnen“. „Die vergangenen zwei Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat“, so die Moderatorin, die genau wie Terenzi eine Ex-Teilnehmerin des RTL-Dschungelcamps ist. Doch wohingegen der Sänger 2017 die Krone des Dschungelkönigs eroberte, flog Kerth in der Staffel 2023 bereits als erste Kandidatin aus dem Camp.

Es werde noch dauern, bis sie alles verarbeitet habe, „aber loszulassen ist ein erster, sehr heilsamer Schritt“, sagt Kerth. „Im Moment bin ich einfach nur froh, mein eigenes Leben zurück zu haben“, so ihre abschließenden Worte.

Verena Kerth und Marc Terenzi sind im Sommer 2022 ein Paar geworden – ein halbes Jahr später folgte der Heiratsantrag. Im Oktober 2023 teilte das Paar dann Bilder aus einer Hochzeitskapelle in Las Vegas. (mp)