Unglaublich, aber wahr!: Sharon Stone beim Bügeln vom Blitz getroffen

Los Angeles –

Im Haushalt passieren nicht nur die gefährlichsten Unfälle, sondern auch die skurrilsten! Was Sharon Stone (62) gerade bewiesen hat: Die „Basic Instict“-Blonde wurde zu Hause vom Blitz getroffen. Beim Bügeln!

Als allererstes überrascht es ja, dass Sharon Stone, der männermordende Kino-Vamp der Neunziger, ihre Wäsche offenbar selbst plättet. Von wegen Diva! Im Hollywood-Podcast „Films to be Buried with“ ihres Kollegen Brett Goldstein erzählte sie jetzt von ihrem elektrisierendsten Hausfrauen-Erlebnis.

Durch die Küche geschleudert

Sie war dabei in ihrem Haus in Beverly Hills, das einen eigenen Brunnen hat. Stone: „Ich habe das Bügeleisen mit Wasser gefüllt. Eine Hand hatte ich am Wasserhahn, die andere am Bügeleisen.“ Und dann sprang der Funke über: „Der Brunnen wurde vom Blitz getroffen“, so Stone. „Ich wurde getroffen und quer durch die Küche geschleudert.“ Vor dem Kühlschrank blieb sie bewusstlos liegen.

Was für ein Glück: Stones Mutter war zu der Zeit gerade im Haus. Die brachte sie mit ein paar beherzten Schlägen ins Gesicht wieder zu Bewusstsein. „Sie schnappte mich und raste mit mir ins nächste Krankenhaus.“

Das könnte Sie auch interessieren: Reese Witherspoon kündigt Fortsetzung von Hollywood-Hit an

Beim EKG wiesen die Ärzte Elektrizität im Körper der „Basic Instinct“-Verführerin nach. Bleibende Schäden trug sie nicht davon, allerdings habe sie sich nach dem Vorfall verändert gefühlt: „Es fällt mit schwer, diesen Zustand zu beschreiben“, sagt sie. Ob sie ihre Blusen seitdem lieber in die Reinigung gibt, verriet sie leider nicht.