Unfassbare Verwandlung: Sängerin sorgte damals für Skandale – so sieht sie heute aus

Köln –

Früher sorgte diese Sängerin für Skandale, obwohl sie eher wie eine freche Göre aussah. 15 Jahre später ist sie kaum wiederzuerkennen. Um wem könnte es sich bei dieser Frau mit dem lasziven Blick wohl handeln?

Sexy Blick, pralle XXL-Lippen und schöne Kurven. Für viele Männer ist Julia Volkova (34) eine Traumfrau.

Julia Volkova: Sängerin der Girl-Group t.A.T.u.

Viele werden sie aus den 2000er Jahren kennen. Sie sorgte als Teil der russischen Girl-Band t.A.T.u. für Schlagzeilen. Schließlich knutschte sie Front-Kollegin Jelena Katina vor laufender Kamera.

Mit „All The Things She Said“ stürmten die Sängerinnen damals international die Charts.

Als die Mädels ihren größten Hit landeten, war Volkova gerade einmal 18 Jahre alt, zierlich, hatte kurze Haare und sah eher wie eine Göre aus.

2003 stürmten die russischen Sängerinnen Lena Katina (links) and Julia Volkova die Charts. picture-alliance / dpa/dpaweb Foto:

Zudem gehörten kurze Röcke und enge Tops zum Image der Girl-Band. Der vorgeschriebene Look war damals vom Management vorgeschrieben. Volkova erklärte zumindest später, dass sie auch bisexuell ist.

2011 löste sich die Band offiziell auf. Zwar waren die Sängerinnen zu dem Zeitpunkt in Deutschland schon längst in Vergessenheit geraten, doch in Russland gehörten sie zu den erfolgreichsten Musikgruppe.

Julia Volkova: 2012 tragisches Jahr für die Sängerin

Allerdings erlebte die heute 35-Jährige 2012 einen schweren Schicksalsschlag: Wie „Bild” berichtet, erkrankte die Sängerin an Schilddrüsenkrebs und verlor dabei ihre Stimme.

Sie konnte den schweren Krebs jedoch besiegen. Doch die Russin musste drei weitere Operationen über sich ergehen lassen, bis ihre Stimme wenigstens teilweise wiederhergestellt wurde.

Mittlerweile ist sie Mutter von zwei Söhnen und hat ein einigermaßen ruhiges Leben.

Die größte Veränderung wird wohl ihr Aussehen sein: Schlauchbootlippen, Fake-Wimpern, Extensions, Tätowierungen und Botox gehören heute zu ihrem Tages-Look.

Doch eine Sache hat sich nicht bei ihr verändert. Sie trägt noch heute ziemlich knappe Outfits. (gka)