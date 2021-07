Überraschendes Comeback: Beliebte TV-Serie kommt nach fünf Jahren zurück

Die Titelmusik hat jeder Fan der Kultserie noch im Ohr, auch wenn die Ausstrahlung der letzten Folge bereits fünf Jahre her ist: „Verbotene Liebe“ gehörte für viele Jahre zum beliebten Vorabendprogramm der ARD, wurde dann jedoch abgesetzt. Doch nun können die Taschentücher wieder gezückt und die Snacks bereitgelegt werden – denn die beliebte Serie kommt zurück!

Nach fünf Jahren TV-Aus erlebt die Soap ein Comeback, mit neuen Folgen und auf einem neuen Sender – so berichtet die „Bild“ unter BErufung auf Produktionskreise.

Kult-Soap „Verbotene Liebe“ kommt zurück

Im Januar 1995 wurde die Serie „Verbotene Liebe“ zum ersten Mal ausgestrahlt und lockte rund drei Millionen Zuschauer pro Abend vor den Fernseher.

Das könnte Sie auch interessieren: Star aus „Herr der Ringe“ und „Alien“: Schauspieler Ian Holm (†88) ist tot

Nach 4664 Folgen setzte die ARD die Soap 2015 ab, die Quoten lagen am Ende bei rund einer Million Zuschauer, zu wenig zum Weitermachen, entschied der Sender. Doch die Episoden konnten weiterhin online auf der ARD-Seite abgerufen werden – und das Angebot wurde offenbar so stark genutzt, dass RTL sich die Rechte an der Kult-Soap sicherte.

Video: „Verbotene Liebe“-Star outet sich mit 42 als homosexuell

„Verbotene Liebe“: RTL plant Dreh neuer Folgen ab Juli

Als RTL im April die ersten 150 Folgen online stellte, waren die Abrufzahlen so hoch, dass man sich entschied, neue Folgen zu produzieren, so ein Insider zu „Bild“.

Gedreht werden sollen die neue Folgen ab Juli im Rheinland – alle alten Stars sollen mit von der Partie sein. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist noch unklar, zunächst sollen sie wohl online gezeigt werden. (vd)