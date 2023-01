TV-Überraschung! Diese legendäre ZDF-Sendung steht vor dem Aus

Seit fast 26 Jahren versorgt „Leute heute“ die Zuschauer:innen im ZDF mit allen wichtigen Informationen aus der Glamour-Welt der Promis und Royals – doch damit ist bald Schluss. Der Sender will das Magazin in der zweiten Jahreshälfte einstellen.

Immerhin: Ab Herbst diesen Jahres sollen die Themen von „Leute heute“ im dann verlängerten News- und Boulevardmagazin „hallo deutschland“ aufgegriffen werden, teilte ein Sprecher des Senders der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Außerdem würden die Themen in neuen Online-Formaten in der Mediathek präsentiert. Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ über das Aus der Sendung berichtet.

ZDF stellt „Leute heute“ ein

„Dieser Schritt ist Teil des Strategieprozesses ,Ein ZDF für alle‘, wodurch der Sender künftig jüngere Zielgruppen und Menschen erreichen möchte, die bislang kaum ZDF-Inhalte sehen“, hieß es zur Begründung für diesen Schritt vom ZDF.

Präsentiert wird „Leute heute“ derzeit von Moderatorin Karen Webb. In den Anfangsjahren bis 2007 war Nina Ruge das Gesicht der Sendung – und wurde mit ihrem Schlusssatz „Alles wird gut“ zum Kult. (mp/dpa)