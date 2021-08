TV-Star spricht über Corona-Infektion: „Nerven brannten, Muskeln arbeiteten nicht mehr“

Los Angeles –

Dieser Tweet hat es in sich: Die US-Schauspielerin Lena Dunham (34, „Girls“) hat auf Instagram unter dem Titel „Meine Covid Geschichte“ ausführlich ihre schwere Corona-Erkrankung samt der heftigen Symptome beschrieben – verbunden mit einem emotionalen Aufruf.

Mitte März sei sie positiv getestet worden, schrieb Dunham am Freitag. Drei Wochen lang habe sie starke Symptome gehabt, darunter hohes Fieber, harten Husten, heftige Kopfschmerzen, Atembeschwerden und „erdrückende Müdigkeit“. Sie habe sowohl ihren Geschmacks- wie ihren Geruchssinn verloren.

Detailliert und anschaulich schildert der „Girls“-Star, was auf die Infektion mit dem Corona-Virus folgte. Ihr ganzer Körper habe plötzlich rebelliert: „Die Nerven in meinen Füßen brannten und die Muskeln arbeiteten nicht mehr. Meine Hände waren taub. Ich konnte keine lauten Geräusche vertragen“, führte Dunham weiter aus – „wie ein Rave, der schiefgelaufen ist“. Erst nach einem Monat sei sie negativ getestet worden, aber viele Beschwerden hätten angedauert.

Sie schätze sich glücklich, dass sie von Ärzten, Familie und Freunden gut versorgt worden sei. Vielen Menschen in den USA fehle es an medizinischer Hilfe, so die Schauspielerin, „aufgrund unseres kaputten Gesundheitssystems“. Und es sei nicht nur die Krankheit selbst, die sie mitgenommen habe. Auch die Einsamkeit in der Isolation sei schwierig gewesen.

USA: Schauspielerin appelliert an ihre Mitmenschen

Sie wisse um ihre privilegierte Stellung aufgrund ihrer Familie, Freunde, ihres Zugangs zu einer guten medizinischen Versorung, sowie ihres flexiblen Jobs, so Dunham. Doch ihr sei bewusst, dass nicht jeder dieses Glück habe. Am liebsten wolle sie all die Betroffenen trösten: „Ich wünschte, ich könnte all diese in den Arm nehmen“.

Sie wolle offen über ihre Erkrankung sprechen, denn viele Leute würden immer noch unvorsichtig sein, keinen Abstand halten oder Masken tragen. Es gebe keine andere Wahl, als vernünftig und mitfühlend zu sein, mahnte Dunham. Wer sich an die Maßnahmen halte, rette sich selbst und die Mitmenschen vor „einer Welt des Schmerzes“.

Zahlreiche Follower pflichteten der Schauspielerin auf Instagram bei, darunter Kolleginnen wie Demi Moore und Diane Kruger. Sie bedankten sich bei Dunham für das Teilen ihrer Geschichte, bekundeten ihre Anteilnahme oder wünschten weiterhin gute und rasche Besserung.

Dunham ist vor allem als Schöpferin und Protagonistin der Hit-Serie „Girls“ um vier junge Frauen und ihre Alltagsprobleme in New York bekannt.