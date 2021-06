TV-Koch Tim Mälzer: „F***t euch!“: Das gab es noch nie bei Kitchen Impossible

Taschkent (Usbekistan) –

Das gab es noch nie bei „Kitchen Impossible“! Star-Koch Tim Mälzer (49) sah sich in seiner neuesten Herausforderung zum ersten Mal zur Aufgabe gezwungen. Doch was war passiert?

„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer in Usbekistan



Der gebürtige Bonner Sternekoch Max Strohe hatte sich diese Woche etwas ganz Besonderes für Tim Mälzer ausgedacht. Strohe schickte den Star-Koch nach Usbekistan. Hier sollte Mälzer „Somas“ kleine, mit Fleisch oder Gemüse gefüllte, Teigtaschen zubereiten.

Das sollte für den erfahrenen Sternekoch eigentlich kein Problem sein oder? Ein entscheidendes Detail bei der Zubereitung trieb den 49-Jährigen aber in den Wahnsinn und zwang ihn am Ende sogar zum Abbruch des Versuchs.

„Kitchen Impossible“: Mälzer: „Mein Teig ist scheiße“



Das Desaster bahnte sich schon bei der Zubereitung des Teigs an. „Mein Teig ist scheiße“, monierte Mälzer unzufrieden. Doch der ist ganz entscheidend für die „Somsas“.

Denn die Teigtaschen werden nicht in einem normalen Ofen gebacken, sondern in einem sogenannten „Tandur-Ofen“. Dabei handelt es sich um einen nach oben geöffneten Tonkrug, der im Inneren befeuert wird.

Die Kunst beim Backen der „Somsas“ liegt darin, dass die Teigtaschen an die Innenseite des Ofens gedrückt werden und dann im Tonkrug garen. Das wird allerdings schwierig, wenn der Teig nicht richtig zubereitet ist.

Tim Mälzer: „Ich hör‘ auf“



Auch wenn Tim Mälzer mit seinem Teig unzufrieden war, versuchte er sein Glück. Dabei verbrannte sich der Sternekoch allerdings derart die Finger und den Unterarm, dass seine Stimmung endgültig am Boden war.

Spätestens als eine Teigtasche in die Glut fiel, war seine Geduld am Ende. „Wo ist der Spaß dabei, ernsthaft? Fickt euch!“, echauffierte sich Mälzer. Kurz darauf brach er den Versuch ab. „Ich hör‘ auf“, erklärte der TV-Koch.

„No food, I don’t do this“, ergänzte der 49-Jährige in Richtung des usbekischen Kochs. Tim Mälzer war mit seinem Latein am Ende. Das gab es noch nie in der Geschichte von „Kitchen Impossible“. Die ganze Folge samt Mälzers Debakel in Tadschikistan gibt es am Sonntag bei Vox zu sehen. (cho)