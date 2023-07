Schriftsteller Milan Kundera mit 94 Jahren gestorben

Trauer um einen Jahrhundert-Literaten: Der tschechisch-französische Schriftsteller Milan Kundera ist tot – im Alter von 94 Jahren. Er galt als einer der bedeutendsten europäischen Schriftsteller seiner Generation.

Der tschechische und französische Staatsbürger starb am Dienstag, wie die Mährische Landesbibliothek in Brünn (Brno) am Mittwoch unter Berufung auf seine Ehefrau Vera bekanntgab. Kundera lebte seit Jahrzehnten in Paris.

Seine Bücher wurden in alle Weltsprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie den „Prix Médicis“, den Ritterorden der französischen Ehrenlegion und den Jerusalem-Preis. Mit seinem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ erlangte Kundera 1984 Weltruhm. Hollywood verfilmte die tragische Liebes- und Exilantengeschichte mit Juliette Binoche und Daniel Day-Lewis in den Hauptrollen. (mp/afp)