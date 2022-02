Seit der Buckingham Palast am Sonntag die Corona-Infektion von Queen Elizabeth II. (95) bekannt gegeben hat, häufen sich die Genesungswünsche aus aller Welt. Aber: Die pflichtbewusste Monarchin kennt kein Pardon – und arbeitet trotz Corona-Infektion weiter.

„Ich bin mir sicher, dass ich im Namen aller spreche, wenn ich Ihrer Majestät eine rasche Genesung von Covid-19 wünsche, und dass sie schnell wieder ganz gesund wird“, schrieb der britische Premierminister Boris Johnson. Indiens Regierungschef Narendra Modi und der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, kündigten an, für die britische Königin zu beten. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau wünschte im Namen von „Millionen von Kanadiern“ eine schnelle und vollständige Genesung.

Queen Elizabeth II. ist offenbar mehrfach gegen Corona geimpft

Die Erkrankte selbst ist aber nicht von der, wenn auch leichten, Arbeit abzubringen. Seit Jahrzehnten steht die Queen für Pflichtbewusstsein wie keine zweite Monarchin auf der Welt – und übt auch mit Corona weiterhin „leichte Pflichten“ aus, wie die BBC unter Berufung auf Quellen im Umfeld der Queen berichtet. Dazu dürfte unter anderem das Lesen von Regierungsdokumenten gehören.

Der Buckingham-Palast hatte am Sonntag mitgeteilt, dass die 95-Jährige an Covid-19 erkrankt ist und an milden Symptomen leidet. Die Queen ist Palastkreisen zufolge mehrfach geimpft. Britische Medien spekulierten jedoch, sie werde angesichts ihres hohen Alters mit antiviralen Medikamenten behandelt, um die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs zu verringern.

Viele der britischen Blätter lobten die Entscheidung der Königin, trotz Infektion weiter ihren Pflichten nachzugehen. „Queen keeps calm and carries on“, titelte die „Metro“. Wo sich die Queen angesteckt hat, ist unklar. Ihr 73-jähriger Sohn und Thronfolger Prinz Charles hatte jedoch bereits Anfang des Monats eine Veranstaltung abgesagt, nachdem er sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert hatte. Insider hatten behauptet, er habe die Königin nur wenige Tage zuvor getroffen. (alp/dpa)