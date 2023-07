Trauer um Disney-Star: Schauspielerin stirbt im Alter von nur 48 Jahren

Sie war die Stimme von „Mulan“: Coco Lee ist im Alter von nur 48 Jahren verstorben. Ihre Schwestern erläutern in einem rührenden Instagram-Post, wie es zu dem tragischen Todesfall kam.

Die aus Hongkong stammende Sängerin wurde laut ihrer Schwestern am 2. Juli, nach einem Versuch sich das Leben zu nehmen, in ihrer Wohnung aufgefunden. Im Krankenhaus wurde Lee in ein Koma versetzt, doch schließlich verstarb sie dort am 5. Juli im Krankenhaus.

Lee soll jahrelang unter Depressionen gelitten haben

Lee habe bereits seit Jahren unter Depressionen gelitten, so ihre Schwestern in einem Instagram-Post: „Obwohl CoCo professionelle Hilfe aufgesucht hat und ihr Bestes gab, um ihre Depressionen zu bekämpfen, hat der Dämon in ihr sie überwältigt.“ Die Schwestern seien „dankbar und geehrt, eine so herausragende Schwester gehabt zu haben.“

Coco Lees Karriere begann vor 30 Jahren. Sie sang das Lied „A Love Before Time“ aus dem Film „Tiger and Dragon“, der in der Oscar-Kategorie „Bester Originalsong“ nominiert war. Ihre größte Bekanntheit erlangte sie als Stimme der Titelfigur „Mulan“ aus dem gleichnamigen Disney-Film (1998) in der Mandarin-Version. (mwi)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de