Top-Model äußert sich: Verlässt sie jetzt „The Voice of Germany“? Das sagt Lena Gercke

Diese Nachricht machte wohl viele ihrer Fans traurig: Verschiedene Promi-Webseiten berichteten, dass die „The Voice of Germany“-Moderatorin Lena Gercke (32) die Sendung verlassen wird. In einer Stellungnahme auf ihrer Instagram-Seite dementierte das Model und erste GNTM-Gewinnerin nun das Gerücht und erklärte, wie es für sie nun weitergeht.

Sicher ist: Lena Gercke wird die beliebte Casting-Show nicht verlassen. Sie mache nur eine kurze Baby-Pause, wie die Moderatorin auf Instagram nun mitteilt.

„The Voice of Germany“: Lena Gercke macht Baby-Pause

Wie inzwischen jeder ihrer Fans mitbekommen haben dürfte, erwartet das Model mit ihrem Freund Dustin Schöne ihr erstes Kind. Auf ihrem Account postete sie immer wieder entzückende Bilder von sich und ihrem in Szene gesetzten Baby-Bauch.

In ihrem Instagram-Video nimmt sie direkt Bezug zu dem Gerücht, dass sie raus sei bei TVOG – das sei „nur die halbe Wahrheit“, so das Model. „Natürlich gehe ich in Mutterschutz und kann jetzt am Anfang die Dreharbeiten nicht mitmachen bei `The Voice´, bin dann aber spätestens zu den Live-Shows wieder zurück.“ Sie freue sich bereits auf das Team und ihren Moderationspartner Thore Schölermann.

Natürlich müsse sie in der Zeit ihrer Abwesenheit vertreten werden, so Gercke. Doch ob wirklich „taff“-Moderatorin Annemarie Carpendale für sie einspringen wird, lässt sie offen. Sie bekräftigt jedoch am Ende noch einmal: „Ich liebe das Format einfach so sehr, natürlich verlasse ich nicht die Show!“ – ihre Fans dürften erleichtert sein.