Tiefe Einblicke: Im Hotel-Mama: Lena bräunt sich im knappen Bikini

Hannover –

Sie hat es mal wieder geschafft: Mit einem Foto im knappen roten Bikini bei Instagram hat Lena Meyer-Landrut (29) ihren Fans den Kopf verdreht. Ein Detail scheint den Followern dabei besonders zu gefallen…

Lena Meyer-Landrut bräunt sich im Bikini



Erst kürzlich wurde Lena Meyer-Landrut bei einer Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts vor Lena Gercke zur begehrtesten Deutschen Promi-Frau gewählt.

Bei Instagram zeigt sich die 29-jährige derweil im Heimaturlaub bei ihrer Mama mal wieder von ihrer Sonnenseite – und verwöhnt nun ihre Fans mit einem sexy Underboob-Foto im Bikini.

Doch was bedeutet Underboob? Im Prinzip ist es ein Dekolleté. Nur nicht von oben, sondern von unten. Der Busen lugt beim Underboob-Bild unten heraus.

Lässig liegt Lena auf einem Arm gestützt auf einer Decke und lässt sich die Sonne auf den Körper scheinen. „Es nennt sich: Bräunen auf Mamas Balkon-Paradies“, schreibt sie zu dem verführerischen Schnappschuss.

Lena Meyer-Landrut begeistert Fans mit Frisur



Doch nicht nur das Outfit führt zu vielen Komplimenten: Die natürliche Haarpracht von Lena scheint es ihren Fans ebenfalls angetan zu haben. Die 29-jährige präsentiert sich mit voluminösen Locken, die in der Sonne herrlich glänzen.

„I love this curly hair“ oder „liebe die Haare so sehr“ lauten die eindeutigen Kommentare unter dem Balkon-Schnappschuss.

Einen Abbruch in der Wertung der begehrtesten Promi-Frauen in Deutschland wird ihr die natürliche Mähne also offensichtlich nicht bringen. (cho)