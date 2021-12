TV-Paar im Eltern-Glück! Jana und Thore Schölermann jubeln über die Geburt ihrer kleinen Tochter Ilvi und posteten auf Instagram die Mini-Hände ihres Nachwuchses.

„Unsere kleine Ilvi!“, schrieben beide am Sonntag auf ihren Instagram-Kanälen zu einem Foto, auf dem zwei Baby-Händchen zu sehen sind. Für das Langzeit-Paar, beide moderieren verschiedene TV-Formate und spielten unter anderem in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ mit, ist es das erste Kind. In einem zweiten Post hieß es: „Und auf einmal macht alles Sinn !!! Willkommen in der Familie kleines Schölermannchen !!!“

Jana und Thore Schölermann: Ihre kleine Tochter Ilvi ist da

Wegen der Geburt seiner kleinen Tochter verzichtete der „The Voice of Germany“-Moderator am Sonntagabend auf das Halbfinale der TV-Show.

Kennengelernt hatten sich die frischgebackenen Eltern bei den Dreharbeiten zu „Verbotene Liebe“, auch später standen beide gemeinsam vor der Kamera – unter andere als Moderatoren-Duo der ProSieben-Realityshow „Get the F*uck out of my House“. (alp/dpa)